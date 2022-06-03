МЧС удалось спасти 11 человек с пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

Более десяти человек пострадали на пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Такую информацию «360» предоставил источник в экстренных службах.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте пожара. В общей сложности МЧС удалось спасти 11 человек. Еще столько же людей, согласно информации источника, пострадали.

Недавно стало известно, что начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов попал в больницу после ликвидации пожара в бизнес-центре в Москве. Такое заявление сделал замминистра МЧС РФ Илья Денисов.