Новости утра 5 сентября: предостережение главы НАТО, будущие испытания на МКС, аудиенция у Елизаветы II

Генеральный секретарь НАТО предостерег от создания единой армии Евросоюза. Защиту космонавтов от радиации в дальнем космосе испытают на МКС. Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с королевой Великобритании Елизаветой II. Глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате ведомства дела в Нижнем Новгороде. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Предостережение главы НАТО

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии Евросоюза. По его словам, единая армия ЕС может вызвать раскол в безопасности Европы и никогда не сможет заменить собой североатлантический альянс.

При этом Столтенберг отметил, что приветствует европейские усилия в области обеспечения обороны.

Испытания на МКС

Защиту космонавтов от радиации в дальнем космосе испытают на Международной космической станции (МКС).Провести тестирование планируют в 2023 году, сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Сейчас специалисты завершают создание конструкторско-доводочного образца бортового телескопа нейтронов — БТН-М2.

Аудиенция у Елизаветы II

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщило The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе, пара хочет познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой — Лилибет.

Пока Елизавета II не дала своего согласия на прием, но известно, что она хотела бы увидеть свою правнучку.

На контроле центрального аппарата СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование дела о массовом отравлении школьников в нижегородской гимназии № 13. Предварительно следователи установили, что 24 ученика гимназии 3 сентября с признаками отравления и повышенной температурой обратились за медицинской помощью.

Кроме того, глава СК поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде, которую нашли в подвале гаража.

Критика Зеленского

Экс-премьер Украины Николай Азаров обвинил украинского президента Владимира Зеленского в неумелом управлении страной. По его словам, за два с половиной года управления государством Зеленский так и не освоил необходимые для управления страной навыки.

По мнению Азарова, Зеленский ведет себя, как актер, «вычитывая какие-то вещи, которые ему дают».

Драка футбольных фанатов

Болельщики «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери. На кадрах, снятых одним из участников драки, видно, как по улице бежит толпа молодых людей в масках. В какой-то момент к снимавшему видео подбегает фанат и с силой бьет его ногой. На следующих кадрах видны несколько пострадавших, лежащих на асфальте.

Одного из пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Правоохранители устанавливают личности всех участников стычки.