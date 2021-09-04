Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери. Видео

Болельщики «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери. Одного пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи. Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников стычки.

На кадрах, снятым одним из участников драки, видно, как по улице бежит толпа молодых людей в масках. В какой-то момент к снимавшему видео подбегает фанат и с силой бьет его ногой. На следующих кадрах видны несколько пострадавших, лежащих на асфальте.

«Сегодня в городе Твери произошла потасовка между группой лиц, в результате которой один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи», — привело РИА «Новости» слова представителя УМВД по региону.

Собеседник агентства добавил, что на место выехали полицейские. Сейчас правоохранители выясняют личности всех участников драки. Сотрудники полиции организовали проверку, дальнейшие решения будут принимать по ее результатам.

Как уточнили СМИ, драка произошла на Советской улице в центре города. В этот день проходил матч дубля петербургского «Зенита» против «Твери».