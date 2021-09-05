Глава СК поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде

Расследование дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде, которую нашли в подвале гаража, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России ход расследования уголовного дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Студентка Елизавета Бабикова пропала 24 августа после свидания с мужчиной. Ее разыскивали близкие и полицейские, но найти девушку удалось только 2 сентября. Студентка была в наручниках в подвале одного из гаражей микрорайона Щербинки. Правоохранители завели уголовное дело и начали искать хозяина гаража.

Подозреваемый в похищении девушки был задержан накануне. Ему предъявили обвинение и арестовали на два месяца.