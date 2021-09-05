Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II для того, чтобы познакомить ее со своей дочерью и ее правнучкой — принцессой Лилибет. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе.

Один из источников издания заметил, что многие люди шокированы этим решением.

«Они могут искренне хотеть увидеть Королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они (Гарри и Меган — прим. ред.) заставили пройти [Елизавету] в этом году», — приводит издание слова своего собеседника.

Пока Елизавета II не дала своего согласия на прибытие принца Гарри и его супруги ко двору, но известно, что королева Великобритании действительно хотела бы увидеть свою правнучку.

Когда должен состояться визит и аудиенция у Елизаветы II неизвестно, но при дворе королевы это событие считают возможным, хотя и «шокирующим».

Елизавета II в следующем году отпразднует свое 96-летие. Но Кабинет министров уже разработал план по предотвращению хаоса в Лондоне на случай ее смерти. План получил название «Лондонский мост». Он должен предотвратить массовые толпы и хаос в столице Великобритании, когда королева умрет.