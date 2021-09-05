Защиту от радиации в дальне космосе испытают на МКС

Защиту космонавтов от радиации в дальнем космосе испытают на Международной космической станции (МКС). Тестирование планируют провести в 2023 году, сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

По словам Митрофанова, сейчас специалисты завершают создание конструкторско-доводочного образца бортового телескопа нейтронов - БТН-М2.

«Это полный эквивалент будущего летного прибора. Надеюсь, что в 2023 году летный прибор БТН-М2 будет доставлен на орбиту грузовым кораблем „Прогресс“ и заработает на борту МКС», — процитировало заведующего отделом РИА «Новости».

Митрофанов уточнил, что научную аппаратуру установят внутри многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Снаружи станции уже работает БТН-М1. С помощью двух устройств можно будет объединить измерения потоков нейтронов снаружи и внутри МКС. Ученые смогут получить инженерную модель собственного нейтронного излучения станции.

«Благодаря этому эксперименту мы поймем, насколько сможем уменьшить нейтронный радиационный фон на борту станции с применением таких защитных экранов», — пояснил Митрофанов.

Он добавил, что исследования для МКС не очень важны, но они нужны для будущих полетов в дальний космос.