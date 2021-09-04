Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в неумелом управлении страной

Президент Украины Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством так и не освоил необходимые для управления страной навыки. Такое мнение высказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Азаров подчеркнул, что Зеленский неумело управляет Украиной.

«Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят», — отметил Азаров.

Зеленский, по его мнению, ведет себя, как актер, «вычитывая какие-то вещи, которые ему дают».

«То есть за два с половиной года он не освоил ничего, что нужно для управления такой большой страной, как Украина», — подчеркнул Азаров.

Зеленский во время своего визита в США продлил действие соглашение о нераспространении ядерного оружия. Этим он допустил фатальную ошибку, считает украинский политолог Михаил Чаплыга. По его мнению, власти Украины могли шантажировать выходом страны из соглашения. По словам политолога, договор являлся козырным тузом Киева. Документ был единственным аргументом Украины, с которым страна могла дипломатически играть.