Глава НАТО предостерег от создания единой армии Евросоюза

Единая армия Евросоюза может вызвать раскол в безопасности Европы и никогда не сможет заменить собой НАТО, считает генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу», — привела газета The Telegraph слова Столтенберга.

Он также заметил, что отчасти дело в деньгах, поскольку 80% оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС.

США, Турцию и Канаду Столтенберг назвал ключевыми странами НАТО, которые не являются участниками Евросоюза, но — главные гаранты безопасности ЕС.

Несколькими днями ранее Столтенберг призвал Россию предоставить данные об учениях «Запад-2021». По его мнению, российские власти должны раскрыть подробности военных учений и вести себя предсказуемо на фоне обеспокоенности Прибалтики, Польши и Украины.