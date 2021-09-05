Глава СК взял на контроль дело об отравлении школьников в Нижнем Новгороде

Массовое отравление школьников произошло в нижегородской гимназии № 13. Расследование уголовного дела взял под свой контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области А. С. Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления школьников», — сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно правоохранители выяснили, что 24 ученика нижегородской гимназии 3 сентября обратились за медицинской помощью. У детей были признаки отравления и повышенная температура. При этом в пресс-службе прокуратуры региона заявили, что в Роспотребнадзор обратились почти 40 человек с признаками отравления.

Следователи завели дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Руководство гимназии № 13 временно приостановило занятия у младших классов. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители и Роспотребнадзор.