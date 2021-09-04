Новости утра 4 сентября: падение грузовика с эстакады, задержание похитителя, награждение спасателей и пожарных

Грузовик сорвался с эстакады на севере Москвы. Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в похищении девушки. Президент Владимир Путин наградил ликвидаторов последствий стихийных бедствий. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Падение грузовика

Водитель грузовика не справился с управлением на эстакаде, в результате чего машина рухнула на проезжую часть Ленинградского проспекта. Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Предварительно врачи диагностировали перелом позвоночника и костей. Все обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Похищение девушки

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении жительницы Нижнего Новгорода. Девушка пропала 24 августа, а нашли ее только 2 сентября. Все это время 23-летнюю студентку держали в подвале гаража и насиловали.

Следователи уже приступили к допросу подозреваемого. В ближайшее время мужчине предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Награждение спасателей и пожарных

Президент Владимир Путин наградил ликвидаторов последствий стихийных бедствий. Медали получили 10 специалистов, помогавших справиться с последствиями лесных пожаров и паводков в разных регионах страны. После вручения наград лидер страны поблагодарил их обладателей за проделанную работу.

Вакцинация школьников

Несовершеннолетних школьников не будут принуждать прививаться от коронавируса. Детей будут допускать к урокам, даже если они не прошли вакцинацию. Об этом заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

Ураган в Екатеринбурге

Штормовой ветер обрушился на Екатеринбург поздно вечером 3 сентября. Его скорость достигала 21 метра в секунду. В результате природного происшествия пострадали два человека. Сильный ветер повалил 19 деревьев и повредил крыши пяти зданий. Нарушения электроснабжения зафиксировали в 13 населенных пунктах. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Выход в космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вернулись на борт МКС после выхода в открытый космос. За пределами Международной космической станции они провели более семи часов. За это время космонавты смогли подключить кабели электроснабжения российского модуля «Наука». Для полной интеграции модуля потребуется около девяти выходов в открытый космос.