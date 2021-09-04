СК показал кадры с подозреваемым в похищении девушки в Нижегородской области

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении 23-летней девушки в Нижегородской области. Сейчас его допрашивают следователи, сообщило СУ СК по региону.

«В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде следователями регионального СУ СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками 3-го отдела УУР регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Видео: СУ СК РФ по Нижегородской области

В ближайшее время подозреваемому будут предъявлены обвинение, а также избрана мера пресечения, добавили в следственном комитете.

Накануне стало известно, что в Нижнем Новгороде нашли пропавшую в конце августа девушку. По версии следствия, больше недели ее удерживал в гараже и насиловал местный житель, которого знают исключительно как примерного семьянина и хорошего друга.

Студентка пропала после свидания с мужчиной с сайта знакомств 24 августа. Нашли 23-летнюю девушку только 2 сентября в подвале одного из гаражей микрорайона Щербинки.