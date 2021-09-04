Путин вручил награды ликвидаторам последствий стихийных бедствий

Президент Владимир Путин наградил ликвидаторов последствий стихийных бедствий. Всего отметили 10 специалистов, помогавших справиться с последствиями лесных пожаров и паводков в разных регионах страны.

Церемония награждения проходила в Благовещенске. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил Дмитрий Миронов. Ему удалось спасти 38 человек во время паводков в Амурской области.

Медалями «За отвагу на пожаре» наградили четверых сотрудников пожарных служб. Награды удостоился Александр Захаров из Тюменской области, а также Александр Панов из Челябинской области, Егор Захаров и Борис Кручинин из Якутии.

Президент вручил медали «За спасение погибавших» двоим представителям экстренных служб. Андрей Савватеев помогал спасти детей из воды в Забайкальском крае, а Евгений Колесников спас жительницу затопленного дома в Амурской области. Еще медалями наградили Андрея Синченко и Владислава Тена из Хабаровского края и Семена Пазынича из Якутии. Мужчины работают в авиационных и автомобильных группах.

После вручения всех наград российский лидер поблагодарил спасателей и пожарных за проделанную работу.