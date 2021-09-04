В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека

Штормовой ветер обрушился несколько часов назад на Екатеринбург. В результате природного происшествия пострадали два человека, также ветер повредил кровли пяти зданий, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В результате порывов ветра до 21 метра в секунду в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 квадратных метров. Пострадали два человека», — сказано в сообщении спасательного ведомства.

В нем также отмечается, что пострадавшие были направлены на осмотр в лечебные учреждения.

Кроме того, из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов, а также в муниципальном образовании Нижние Серги.

Технологические нарушения в основном зафиксированы в распределительной сети. Как уточнили в МЧС, они не оказывают влияния на системную надежность сетевого комплекса.

На месте находятся аварийно-восстановительные бригады, проводятся ремонтные работы. Энергетики восстанавливаю электроснабжения также и по резервным схемам, где это возможно.

Повреждения в распределительной сети связаны в основном с падением веток на воздушные линии электропередачи, отметили спасатели.

Накануне штормовой ветер сорвал кровлю со здания Уральского государственного университета имени Горького на улице Ленина. Как пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», из здания Сбербанка на улице Гоголя эвакуировали людей, потому что ветер сорвал кусок крыши. В городе много упавших деревьев. Также местные жители перед ураганом увидели шаровую молнию.