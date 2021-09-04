Российские космонавты вернулись на борт МКС после выхода в космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вернулись на борт Международной космической станции. В космосе они провели более семи часов. Трансляцию их выхода вел Роскосмос.

Кабели электроснабжения российского модуля «Наука» Новицкий и Дубров подключили. Им удалось смонтировать и перекидные поручни. Ethernet-кабель к модулю космонавты не подсоединили и не установили ряд поручней.

Для интеграции «Науки», уточнил «Интерфакс», потребуется порядка девяти выходов в космос. От космонавтов требуется протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов.

Им предстоит работа по установке шлюзовой камеры и радиационного теплообменника, которые сейчас находятся на малом исследовательском модуле «Рассвет».

Модуль «Наука» необходим для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. К станции он пристыковался в конце июля. Сроки запуски модуля не раз переносили.