Российских школьников не будут принуждать вакцинироваться

Несовершеннолетних школьников не будут принуждать прививаться от коронавируса. Об этом заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — сказал Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Цитату привел ТАСС.

По словам первого замминистра, непривитые от коронавируса дети могут свободно посещать занятия. О недопуске невакцинированных школьников к урокам речи не идет.

При этом Бугаев назвал правильным гражданским выбором прохождение вакцинации. Он отметил, что никто никого не принуждает делать укол, но педагоги несут ответственность не только за свою жизнь, но и своих учеников.

«Мы сегодня имеем значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе. Это очень отрадно и говорит о высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества», — заключил первый заместитель министра.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие продлится до 4 числа.