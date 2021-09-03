ГИБДД раскрыла подробности падения грузовика с эстакады в Москве

Грузовик сорвался с эстакады на севере Москвы. Водитель не справился с управлением, получив в результате аварии перелом позвоночника и костей. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

«Движение по Ленинградскому проспекту в района дома № 27 в сторону центра полностью перекрыто из-за падения автомобиля „КамАЗ-миксер“ с разворотной эстакады», — написала пресс-служба ГИБДД в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, когда ехал по разворотной эстакаде в сторону области. В итоге машина упала на проезжую часть Ленинградского проспекта.

«Водитель „КамАЗа“ в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», — уточнили в Госавтоинспекции.

Во время падения грузовика другие автомобили не пострадали. Сейчас на месте работают три экипажа ДПС и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии продолжают выяснять. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее было опубликовано видео с места падения грузовика. Машина сорвалась с эстакады поздно вечером 3 сентября.