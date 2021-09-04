Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении жительницы Нижнего Новгорода. Девушку неделю держали в подвале гаража и насиловали. Теперь предполагаемого похитителя ждет допрос у следователей.

Как сообщил Telegram-канал 112, мужчина познакомился со своей жертвой на сайте знакомств. В конце августа девушку забрали из дома на машине, пообещав поход в ресторан. Вместо ужина 39-летний мужчина отвез ее в подвал гаража. Каждый день он приезжал к девушке и насиловал ее.

По информации канала, в подвале находились кровать, телевизор, кухня с электрической плитой и холодильником. Еще в помещении была ванная комната и туалет. Подвал был оборудован камерами видеонаблюдения. В ближайшее время мужчину ждет допрос у следователей.

Студентка Елизавета Бабикова пропала 24 августа после свидания с мужчиной. Ее разыскивали близкие и полицейские, но найти девушку удалось только 2 сентября. Студентка была в наручниках в подвале одного из гаражей микрорайона Щербинки. Правоохранители завели уголовное дело и начали искать хозяина гаража.