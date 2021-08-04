Новости утра 4 августа: 15 пострадавших в Турции россиян выписали, ураган дошел до Татарстана, Попова о ситуации с СОVID

Врачи выписали 15 россиян, пострадавших во время аварии в Турции, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уехала из польского посольства в Токио, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом напряженной. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Выписка пострадавших

Турецкие врачи выписали из стационаров 15 россиян, пострадавших во время ДТП в провинции Анталья. По информации Минздрава России, под наблюдением медиков остаются пять человек. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое, но различной степени тяжести.

Автобус с российскими туристами перевернулся 2 августа. Отдыхающих везли из поселка Конаклы в аэропорт. В результате аварии погибли три человека.

Ураган в Татарстане

Сильный ветер накрыл Татарстан, а в сторону Казани направился торнадо. Огромную воронку успели заснять на видео местные жители. При этом в ГУ МЧС по республике предупредили, что порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду.

Ситуация с Тимановской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уехала из польского посольства в Токио. Журналисты сообщили, что спортсменка может отправиться в аэропорт Нарита, чтобы вылететь в Варшаву. Но в последний момент она поменяла решение и, по данным СМИ, улетела в Вену.

Тимановская находилась в в дипломатическом представительстве со 2 августа. В тот день она получила гуманитарную визу Польши на фоне скандала, произошедшего на Олимпиаде. Легкоатлетку отозвали в Белоруссию после критики тренерского штаба, но девушка отказалась вернуться в страну.

Ситуация с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться довольно напряженной. При этом она отметила, что наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса. Главной задачей Попова назвала максимальный охват россиян при вакцинации.

Сертификаты о вакцинации

Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино. В этой стране с февраля используется российский препарат «Спутник V». Как заявил «360» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, теперь Европа сможет объяснить непризнание российских сертификатов только политикой.

Голосование на выборах

На предстоящих выборах 10 миллионов россиян смогут отдать свой голос дистанционно. Такая возможность появится в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Для голосования онлайн необходимо иметь учетную запись на госуслугах.

Глава Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что почти 350 избирательных участков появятся в других странах во время выборов в Госдуму. Проголосовать нельзя будет только в Йемене, Ливии и Грузии.