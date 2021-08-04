Спортсменка Тимановская покинула посольство Польши в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уехала из польского посольства в Токио. Предполагается, что спортсменка направится в Варшаву, сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Тимановская находилась в посольстве Польши в Токио со 2 августа. Она приехала в дипломатическое представительство после получения гуманитарной визы. Сейчас она покинула посольство и, предположительно, едет в аэропорт Нарита, чтобы вылететь в Варшаву.

Белорусская легкоатлетка должна была выступить на Олимпиаде в беге на коротких дистанциях. Тренерский штаб сборной страны решил поставить ее в эстафету, к которой она не готовилась. В соцсетях Тимановская раскритиковала действия тренеров, после чего ее отозвали в Белоруссию.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявлял, что тренерский штаб решил отправить Тимановскую домой из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию, отправившись в посольство Польши. Международный олимпийский комитет (МОК) начал проводить собственное расследование по делу легкоатлетки.