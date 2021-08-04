Почти 350 избирательных участков откроют за рубежом на выборах в Госдуму

Почти 350 избирательных участков появятся в других странах во время выборов в Госдуму. Об этом сообщила глава Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова.

«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сказала глава ЦИК в интервью РИА «Новости».

Она добавила, что проживающие в Грузии россияне смогут отдать свой голос в избирательных участках, открытых в соседних странах.

Единый день голосования в этом году впервые будет проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Такое решение было принято, чтобы избежать столпотворения на участках. Госдума избирается по смешанной избирательной системе на пять лет. Это значит, что 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее в Минцифры сообщили, что отдать свой голос онлайн смогут 10 миллионов россиян. Возможность дистанционного выбора будет у жителей Москвы, а также Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей.