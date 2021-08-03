ЕС признал сертификаты о вакцинации «Спутником V». Пока не российские, но это уже шаг вперед

Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где с февраля используется российский препарат «Спутник V». Теперь признание российских сертификатов — исключительно политический вопрос.

О признании сертификатов в Сан-Марино сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter.

«Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», — говорится в заявлении.

А как же признание российских сертификатов?

Теперь непризнание российских сертификатов в ЕС можно объяснить исключительно политикой. Об этом в разговоре с «360» заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Это прежде всего политика. С одной стороны, это лоббирование определенных фармацевтических компаний, которые находятся на европейском рынке, то есть защита европейского рынка от российских фармацевтических компаний. С другой стороны, это политика в классическом стиле Дмитрий Солонников.

Признание сертификатов Сан-Марино — один из первых осторожных шагов в сторону признания российских сертификатов. Об этом «360» рассказал политолог Александр Асафов.

«Мы видим, что реальность проникает в сознание и люди идут потихоньку к признанию хотя бы сертификатов, чтобы не делать путешественников заложниками экономико-политической ситуации, смоделированной в Вашингтоне», — пояснил собеседник.

Вакцинация «Спутником V» привела Сан-Марино к победе над коронавирусом

В мае в РФПИ заявили, что республика провела самую успешную кампанию по вакцинации в Европе. Произошло это, по мнению собеседников, именно благодаря российскому препарату. Так, количество новых зараженных в Сан-Марино тогда упало до нуля. К середине мая в Сан-Марино первый компонент вакцины получили 74% жителей. При этом 90% вакцинировались «Спутником V». Дело в том, что Сан-Марино не входит в ЕС, поэтому республике не потребовалось одобрение европейского регулятора для использования российского препарата.

Помимо «Спутника V», в Сан-Марино прививают от коронавируса вакцинами производства Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. После признания местных сертификатов республика также обязалась признавать сертификаты, выдаваемые странами ЕС.

«Спутник V» зарегистрировали уже почти в 70 странах. Это вторая по популярности вакцина от коронавируса в мире. Многие государства уже начали пускать на свою территорию привитых россиян. Так, с сертификатом о вакцинации граждан РФ ждут в Турции, Армении, на Кипре, в Болгарии, Хорватии, Иордании, Молдавии, Марокко и Черногории.