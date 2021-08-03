Ураган добрался до Татарстана. Видео

Непогода обрушилась на Татарстан. В республике бушует сильный ветер, а в сторону Казани направился торнадо. Огромную воронку сняли на видео очевидцы.

Ролик разместили в паблике «Регион-116 | Казань» в социальной сети «ВКонтакте». На фоне образовавшегося вихря сверкают молнии.

В ГУ МЧС по Татарстану обратили внимание, что грозовые дожди, град и шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду (локально — до 24 метров в секунду) ожидаются на территории республики в Казани.

Жителей Поволжья ранее предупредили о вероятности торнадо. Опасное явление не исключили для Саранска, Пензы, Самары, Татарстана и Саратова.

Гроза с ураганным ветром до 25 метров в секунду накануне пронеслась по Тверской области. Погибли три человека.