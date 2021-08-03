Врачи выписали 15 пострадавших в ДТП в Турции россиян

Турецкие врачи выписали из стационаров 15 россиян, пострадавших в результате аварии в провинции Анталья. Под наблюдением медиков остаются пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести», — привел сообщение пресс-службы ТАСС.

В министерстве уточнили, что троих пациентов прооперировали. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Минздрав контролирует процесс оказания медицинской помощи россиянам.

Ранее в Ростуризме сообщали, что в больницах остаются четверо пострадавших россиян. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Двоих пациентов перевезли в госпиталь в Анталье, чтобы оказать более квалифицированную помощь. Еще двоих пострадавших отправят туда позже. Всех выписанных людей разместили в одном из отелей в Сиде.

Автобус с российскими туристами 2 августа перевернулся на главном шоссе в районе Манавгата. Людей везли из поселка Конаклы в аэропорт. В результате аварии погибли три человека.