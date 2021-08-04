Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться довольно напряженной. При этом есть тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала Попова в интервью kp.ru.

Она добавила, что за последние три недели июля штамм «дельта» выявили в 68,8% случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал самым большим за все время наблюдений. По словам главы ведомства, сейчас главной задачей является максимальный охват россиян при вакцинации.

Попова уточнила, что среди получивших хотя бы одну дозу вакцины уровень заболеваемости ковидом составляет не больше 2,5%. Среди тех, кто привит двумя компонентами препарата, уровень заражения составляет 0,7-0,8%. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что существующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса.