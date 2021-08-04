Проголосовать онлайн на выборах смогут 10 млн россиян

Отдать свой голос дистанционно на предстоящих выборах смогут 10 миллионов россиян. Такая возможность появится в семи субъектах страны, сообщили в Минцифры.

Запись на электронное голосование стартовала 2 августа в семи регионах России. В список вошла Москва, а также Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области. Чтобы отдать свой голос онлайн, необходимо иметь учетную запись на госуслугах.

«По данным ЦИК, на территории семи выбранных субъектов РФ зарегистрированы около 16 миллионов избирателей, из них 10 миллионов имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг», — привела сообщение Минцифры газета «Известия».

Как уточнил член ЦИК Антон Лопатин, больше всего возможность дистанционного голосования интересует жителей столицы и тех регионов, где выборы уже проходили онлайн.

«Другие регионы идут по нарастающей, там интерес будет только повышаться. Жители новых субъектов (Ростовская, Мурманская области и Севастополь — прим.ред.) тоже записываются, но пока менее активно», — отметил он.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что формат дистанционного голосования в скором времени может стать доступным для жителей Петербурга и Татарстана.