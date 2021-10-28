Новости утра 28 октября: вопрос об обязательной вакцинации, рост цен в Fix Price, увольнение главного тренера «Барсы»

Депутаты могут рассмотреть вопрос о введении в России обязательной вакцинации от ковида. Сеть магазинов Fix Price поднимет цены с 1 ноября. Рональда Кумана сняли с поста главного тренера «Барселоны». О самом главном к утру 28 октября — в дайджесте «360».

Обязательная вакцинация

Депутаты Госдумы могут рассмотреть вопрос об объявлении в стране обязательной вакцинации от коронавируса. Пока точных сроков нет, но парламентарии готовят почву для внесения официальных законопроектов. Об этом сообщил депутат Федот Тумусов.

Рост цен в Fix Price

Сеть магазинов Fix Price с 1 ноября поднимет стоимость своих товаров. Ценники вырастут сразу на 18%, а действующий минимальный прайс выведут постепенно. В компании считают, что такая мера позволит повысить валовую рентабельность и увеличить продажи.

Главный тренер «Барсы»

Нидерландца Рональда Кумана сняли с поста главного тренера «Барселоны». Тренера решили уволить после поражения команды на чемпионате Испании. Футболисты проиграли в гостях «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Как заявили СМИ, клуб может возглавить легендарный игрок — Хави.

Электронные свидетельства о рождении

Эксперимент по внедрению электронных свидетельств о рождении проведут в некоторых регионах России. Речь идет о Ханты-Мансийском автономном округе, Башкирии, Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской областях. Жители этих регионов смогут оформить электронный документ с 15 ноября по 28 февраля 2022 года.

Обращение благотворительных фондов

Благотворительные фонды попросили президента Владимира Путина вывести их из-под действия закона об иноагентах. В своем письме представители фондов отметили, что уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической. Свои подписи под обращением поставили в том числе Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

Сокращение рабочего дня

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочий день до семи часов. По ее словам, россияне должны трудиться не 40, а 36 часов в неделю. Такая продолжительность трудового времени позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.