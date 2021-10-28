Сеть магазинов Fix Price поднимет цены. Самые дешевые товары могут исчезнуть с полок

С 1 ноября в сети магазинов Fix Price вырастут цены — на 18%. Новые ценники поставят и на продовольственные, и на иные товары. Минимальный действующий прайс выведут постепенно.

Данные о повышении стоимости продукции содержатся в финансовой отчетности сети за третий квартал 2021 года, сообщила газета «Известия». Вместо привычных 50 и 77 рублей на ценниках укажут 59 и 79 рублей. Цены в 55 рублей планируют оставить.

«Могут уйти цена 50 и 77 рублей, потому что наибольшее давление со стороны производителей происходит на товары в самом недорогом сегменте», — отметили в пресс-службе Fix Price.

В компании полагают, что мера даст возможность увеличить валовую рентабельность и повысить продажи.

Меняться, полагают эксперты отрасли, начнут не только цены, но и ассортимент. Среди товаров, скорее всего, появятся новые позиции. Не исключено, что продукция по старым ценам с полок уйдет, а отдельные наименования подорожают.

В 2021 году у Fix Price уже были ценовые изменения — появились товары за 249 и 299 рублей. Шаг в компании объяснили ростом расходов на логистику.

Типов фиксированных цен в магазинах сети пока что восемь — от 50 до 299 рублей. После введения позиций по 59 и 79 рублей их станет 10.