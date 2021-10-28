Рональда Кумана сняли с поста главного тренера «Барселоны»

Нидерландец Рональд Куман ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Барселона». Об увольнении сообщила пресс-служба испанской команды.

«ФК „Барселона“ освободила Рональда Кумана от должности главного тренера команды», — написала пресс-служба в Twitter.

Тренера решили уволить после провального матча чемпионата Испании. Игра проходила 27 октября. Футболисты «Барселоны» проиграли в гостях «Райо Вальекано» со счетом 0:1. По итогам 10 встреч каталонский клуб получил 15 очков и разместился на девятом месте в Примере. На счету «Барселоны» в Лиге чемпионов одна победа после трех туров.

Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны» летом 2020 года. Его контракт с футбольным клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года. До начала работы с игроками «Барселоны» Куман тренировал сборную Нидерландов.

Сейчас Куману 58 лет. Свою клубную карьеру он начал в 17 лет в «Гронингене». За годы игры спортсмен дважды получал звание футболиста года в Нидерландах.