Электронные свидетельства о рождении введут в регионах России

Электронные свидетельства о рождении детей в качестве эксперимента начнут оформлять родителям в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкирии, Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской областях. Эксперимент пройдет с 15 ноября по 28 февраля следующего года. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В ходе оформления электронного свидетельства о рождении детей хотят выяснить, как эффективно проходит обмен данными между информационными системами медицинских организаций и государственных систем.

Электронный документ должен оформляться за один рабочий день с момента, как родители получат бумажное свидетельство о рождении ребенка. Виртуальный документ должен иметь усиленную электронную подпись медицинского работника и руководителя роддома.

В электронное свидетельство включат страховой номер индивидуального лицевого счета матери, который должны передать Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения или Пенсионный фонд. Также виртуальный документ получит уникальный цифровой код из 12 символов, включающий кодовое обозначение региона. Посмотреть цифровое свидетельство на ребенка мама сможет в личном кабинете на портале госуслуг или в реестре реестре электронных медицинских документов.

По итогам эксперимента министерство здравоохранения России подготовит доклад, который представит в правительство. Если его признают удачным, то практику внедрят повсеместно.