Благотворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об иностранных агентах

Благотворительные фонды попросили президента Владимира Путина вывести их из-под действия закона об иноагентах. Свои подписи под обращением поставили в том числе Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, сообщил учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.

«Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона», — пояснил Алешковский интернет-изданию «Такие дела».

Он добавил, что за деятельностью фондов и так следит Минюст. В частности, благотворительную организацию могут закрыть в судебном порядке, если она неоднократно противоречила целям благотворительности.

Руководители фондов предложили вывести из из-под закона об иностранных агентах. Еще они попросили разрешить НКО, которые уже есть в списке иноагентов, выйти из этого перечня. Письмо Путину подписал учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов и многие другие.