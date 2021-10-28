СМИ назвали имя нового тренера «Барселоны»

Футбольный клуб «Барселона» может возглавить легендарный игрок — Хави. Вместе с «Барсой» он восемь раз становился чемпионом Испании и четырежды — победителем Лиги чемпионов.

Имя главного претендента на место уволенного Рональда Кумана назвала спортивная газета Mundo Deportivo. Источники заверили, что заключение соглашения — вопрос нескольких часов.

Хави, который сейчас тренирует катарский «Аль-Садд», якобы уже согласился повести за собой «Барселону». Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По данным СМИ, клуб рассматривает и другие варианты. Сам Хави никогда не скрывал, что хотел бы стать тренером «Барсы», игроком которой он был с 1997 по 2015 годы. Карьеру футболиста он завершил весной 2019 года, через месяц приняв руководство над командой Катара. С ним «Аль-Садд»досрочно стал чемпионом страны в 2021 году.

Кумана освободили от тренерской должности после провала «Барселоны» на чемпионате Испании. Футболисты уступили в гостях «Райо Вальекано» — 0:1. После 10 встреч каталонцы с 15 очками находятся на девятом месте.