В Госдуме могут рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации для всех россиян

Депутаты могут рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех россиян. Об этом, как сообщило Ura.ru в своем Telegram-канале, заявили в Государственной думе.

«Вопрос может быть рассмотрен, точных сроков пока нет. Но я точно знаю, что подобная дискуссия идет в Думе, готовится почва для внесения официальных законопроектов, которые бы закрепили обязательный характер прививок», — привело издание слова депутата Госдумы Федота Тумусова.

Эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил с поддержкой подобного предложения. Он уверен, что поголовная вакцинация — «единственных выход для России». По его мнению, кто считает по-другому — «либо заблуждается, либо врет, либо проплачен какими-либо структурами».

Во многих регионах России выстраиваются очереди в пункты вакцинации. Популярностью пользуется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В некоторых регионах спрос на вакцину превысил предложение. В Крыму за три дня до введения ограничений оставалось только 150 тысяч доз. Власти региона попросили у Минздрава России новые партии препарата