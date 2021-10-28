Рабочий день в России предложили сократить до 7 часов

Рабочий день в России должен длиться не восемь часов, а семь. Такая продолжительность трудового времени позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращенному рабочему дню», — сказала депутат Urа.ru.

Она пояснила, что сокращенная рабочая неделя не подразумевает проведение на работе всего четырех дней. Речь идет о том, чтобы россияне трудились не 40 часов в неделю, а 36. Бессараб подчеркнула, что не только женщина должна заниматься семьей и вести быт, но и мужчина.

«Очень важно, чтобы не одна мама несла заботу о домохозяйстве. Не зазорно и отцу прибраться в квартире. Это общее дело», — отметила парламентарий.

Член комитета ГД привела в пример села, где для женщин действует сокращенная рабочая неделя. Новые правила удалось ввести в 2020 году, при этом производительность труда в селах не стала ниже.