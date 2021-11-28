Новости утра 28 ноября: высылка дипломатов РФ из США, причина гибели шахтеров в «Листвяжной», нетрезвый концерт Билана

Группу российских дипломатов обязали выехать из США 30 января. Взрыв назвали причиной гибели горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Певец Дима Билан объяснил свое нетрезвое выступление в Казахстане усталостью. Главное за ночь — в дайджесте «360».

Высылка дипломатов

Группа из 27 российских дипломатов уедет из США 30 января. Еще столько же человек обязали выехать из страны 30 июня. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам посла, жен дипломатов лишают аккредитации, а детям не хотят давать визы. Действия США направлены на разъединение семей, несмотря на то, что власти говорят о бережном отношении к семейным традициям.

Причины гибели людей в «Листвяжной»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что причиной гибели горняков в шахте «Листвяжная» стал мощный взрыв. После случившегося шахта была полностью разрушена, а все системы контроля и жизнеобеспечения были выведены из строя.

Как уточнил врио главы МЧС России Александр Чуприян, горноспасатели погибли из-за резкого роста окиси углерода. Предельно допустимая концентрация составляет 0,25%, а спасатели работали при 7%.

Пьяный концерт Билана

Певец Дима Билан крепко выпил перед концертом в Казахстане. После он снял видеообращение, в котором объяснил свое поведение. Исполнитель заявил, что никогда не поверит в то, что его поклонники никогда не напивались.

Также он признался, что ему очень стыдно, а выпил он из-за усталости от многочисленных съемок и напряжения.

Отмена QR-кодов в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о смягчении ограничительных мер с 1 декабря. Теперь жители и гости региона смогут ходить в ТЦ без предъявления QR-кода. Свободный вход будет открыт по будням с 08:00 до 15:00.

Закрытие границ Израиля

Власти Израиля решили немедленно закрыть границы страны для иностранцев. Причиной стало выявление нового штамма коронавируса «омикрон». Туристы из других стран не смогут попасть в Израиль в течение ближайших двух недель.

Все возвращающиеся в страну израильтяне должны будут сдать в аэропорту ПЦР-тест, а затем отправиться на карантин.

Вымирание населения Украины

ООН признала Украину одной из лидирующих стран по темпам вымирания населения. По словам экспертов, к 2050 году численность жителей страны может сократиться до 35 миллионов человек. Причинами демографического кризиса стали высокие показатели смертности, низкий коэффициент рождаемости и увеличение оттока населения.