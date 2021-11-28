ООН назвала Украину одной из лидирующих стран по вымиранию населения

Украина является одной из лидирующих стран по темпам вымирания населения. Об этом заявила ООН в аналитической справке «Демографические процессы».

По словам авторов документа, к 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов человек. Жителей страны становится все меньше из-за высоких показателей смертности, низкого коэффициента рождаемости и увеличения оттока населения.

Специалисты считают, что украинские власти могут остановить вымирание, если создадут стабильные финансовую и политическую системы. С помощью этих систем можно будет обеспечить социальную защиту жителей страны.

В последний раз на Украине официальную перепись населения проводили в 2001 году. Тогда цифры составили 48 240 902 человека.

Как ранее заявлял экс-премьер Украины Николай Азаров, каждый год на территории страны «умирает целый город». Он отмечал, что Украина превратилась в самую бедную страну Европы, хотя эти позиции занимали Молдавия и Албания. О вымирании населения Украины говорила и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее мнению, ситуация с депопуляцией населения стала угрожающей.