«Выгоняют»: группа российских дипломатов уедет из США 30 января

Российских дипломатов обязали выехать из США 30 января. Всего страну покинут 27 специалистов, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он уточнил, что жен дипломатов лишают аккредитации, а детям не хотят давать визы. По словам посла, такие действия направлены на разъединение семей. При этом США заявляют о бережном отношении к семейным традициям.

«Нет никакого перероста количества контактов в качественные показатели. В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией», — отметил Антонов.

Посол счел односторонним подход Вашингтона к отношением с Москвой. Власти США обсуждают с российской стороной только те темы, которые им интересны. Причем они не меняют свою санкционную политику. В США постоянно говорят о необходимости вводить новые ограничительные меры против России.