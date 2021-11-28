«Неужели с вами такого не было»: Билан объяснил свое нетрезвое выступление в Казахстане

Певец Дима Билан появился в нетрезвом виде на концерте в Казахстане. После выступления исполнитель записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет», — сказал Билан в ролике, опубликованном в Instagram.

Он добавил, что не спал уже трое суток из-за многочисленных съемок. Певец признался, что уже очень устал и постоянно находится в состоянии «высечения искр». По словам Билана, ему стыдно за свой поступок и он даже плакал после концерта.

Ранее в Сети появились видео, снятое на концерте Билана в Казахстане. На кадрах видно, что певец ведет себя неадекватно и еле стоит на ногах. При этом исполнителю с трудом удается отвечать публике.

Это уже не первое выступление Билана в пьяном виде. В 2019 году певец крепко выпил перед концертом в Самаре. Тогда он выступал на Дне города. После мероприятия Билан заявил, что придерживается здорового образа жизни, из-за чего организм отвык от алкоголя.