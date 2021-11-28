Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма «омикрон»

Израиль объявил о немедленном закрытии границ для иностранцев. Причиной такого решения стало выявление нового штамма коронавируса «омикрон».

Министерская комиссия по борьбе с ковидом провела экстренное совещание, по итогам которого было решено на две недели закрыть въезд в страну для иностранных туристов.

«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных комитетом по исключениям», — сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Израильские границы будут закрыты немедленно. Все возвращающиеся в страну израильтяне должны будут сдать в аэропорту ПЦР-тест. Затем жители страны обязаны отправится на карантин, после которого их ждет еще один тест на ковид.

Если человек переболел или прошел вакцинацию, то его карантин будет длиться трое суток. Непривитым жителям Израиля придется провести в изоляции неделю в случае получения отрицательного теста на коронавирус. Если тест будет положительным, то карантин продлится две недели.

Вернувшимся из африканских стран с высоким уровнем заболеваемости придется проводить время карантина в специализированных отелях. Если у человека подтвердится наличие штамма «омикрон», то за ним установят цифровую слежку.