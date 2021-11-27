Глава Кузбасса раскрыл причину гибели шахтеров в «Листвяжной»

Взрыв стал причиной гибели горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Мы знаем теперь, что это [был] взрыв, и погибли шахтеры. Причина взрыва и почему не сработала система безопасности — отдельный вопрос», — сказал Цивилев в эфире YoTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, взрыв был очень мощным. После случившегося шахта была полностью разрушена, а все системы контроля и жизнеобеспечения были выведены из строя. Как заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян, в шахте не сработали системы объективного контроля.

«Мы находили тела без одежды, взрывной волной срывало одежду. <…> Однозначно можно утверждать, что если происходит это нежное слово „хлопок“, совершенно неадекватное, а попросту взрыв, значит было нарушение технологического процесса», — отметил он.

Взрыв в шахте «Листвяжная» произошел рано утром 25 ноября. Согласно последней информации, погиб 51 человек. Жертвами взрыва стали не только шахтеры, но и пять горноспасателей. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.