Названа причина гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная»

Резкий рост окиси углерода привел к гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Погибли они (горноспасатели) почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому, что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять», — сказал Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Предельно допустимая концентрация составляет 0,25%, а в месте работы спасателей значения были на отметке 7%. Чуприян также сообщил о состоянии спасенного горноспасателя Александра Заковряшина. По словам врио главы ведомства, спасение мужчины является чудом.

«Сейчас он, кстати, в больнице в стабильно тяжелом состоянии, но медики говорят, что все нормально», — рассказал он.

Горноспасателю в шахте пришлось в течение суток дышать через самоспасатель. Причем один прибор рассчитан всего примерно на час работы. Всего под наблюдением медиков в госпиталях находятся сейчас 15 пострадавших.

«Дело в том, что количество обратившихся к медикам увеличивается, потому что происходит некий такой отложенный эффект отравления организма, они точно так же набрали окиси углерода и теперь обращаются за этой помощью», — пояснил Чуприян.

Как подчеркнул врио главы МЧС, взрыв в шахте говорит о том, что произошло нарушение технологического процесса. Также в шахте не сработали системы объективного контроля. Взрыв прогремел в шахте утром 25 ноября. Его жертвами стал 51 человек.