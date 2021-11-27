Ульяновская область отменит QR-коды для прохода в ТЦ по будням

Действующие в Ульяновской области ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции ослабят с 1 декабря. Жителям и гостям региона разрешат посещать торговые центры без предъявления QR-кода по будням с 8:00 до 15:00. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава региона Алексей Русских.

С наступлением зимы заведения общественного питания начнут работать с заполнением залов до 100%, кинотеатрам разрешат увеличить количество залов до 70%. При этом наличие масок и соблюдение социальной дистанции для клиентов остается обязательным, а работать заведения также смогут с 6:00 до 23:00.

При заселении в гостиницы и хостелы постояльцам больше не нужно предъявлять QR-код. Электронный документ будут просить только при посещении объектов общепита, расположенных в зданиях гостиниц.

Молодожены снова могут звать гостей в ЗАГС, но при условии, если они предоставят QR-код, сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или отрицательный тест ПЦР. Подростки от 14 до 18 лет снова могут посещать театры и музеи без сопровождения взрослых.

Все остальные меры безопасности продлеваются в регионе до 1 февраля 2022 года.