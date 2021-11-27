Новости утра 27 ноября: увольнение мэра на Кузбассе, новый штамм «омикрон», подорожание картофеля

Новый мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко лишился должности за проведение банкета по случаю своего назначения во время траура по шахтерам. ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон». Картофель подорожал в России из-за не очень хорошего урожая. Главное за ночь — в дайджесте «360».

Увольнение мэра

Новый мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко устроил в городской администрации банкет по случаю своего назначения. Праздник проходил в то время, как все остальные жители региона скорбели по горнякам, погибшим на шахте «Листвяжная». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев решил уволил главу города.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал поведение Старченко омерзительным, а действия главы региона примером для других руководителей. На следующей неделе будет решаться вопрос партийной ответственности участников банкета.

Штамм «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой «омикрон». По итогам экстренного заседания специалисты оценили новый вариант вируса как вызывающий беспокойство. У «омикрона» оказалось больше мутаций, чем в других штаммах.

Подорожание картофеля

Российские магазины увеличили ценники на картофель в 2021 году. Причиной этому стал не слишком хороший урожай. Стоимость овощей поднялась под влиянием и других факторов — нарушения канала поставок и дефицита удобрений.

Обычно стоимость входящих в «борщевой набор» овощей во время сбора урожая снижается, но этот год стал исключением. Об этом заявила исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.

Мировой рекорд Валиевой

Российская фигуристка и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева установила мировой рекорд. Спортсменка набрала самое большое количество баллов за выполнение короткой программы на этапе Гран-При в Сочи. Жюри оценило ее выступление в 87,42 балла.

Заявление по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин подписал новое заявление по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николой Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны договорились о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Оформлением и определением границ займется специальная комиссия. Россия будет выступать в качестве консультанта.

Выходные для ревакцинации

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил предоставлять россиянам дополнительные выходные дни для ревакцинации. По его словам, жители страны должны получать два дня в год для повторного введения вакцины. При этом он подчеркнул, что в ревакцинации заинтересованы и работодатели, которым болезни сотрудников невыгодны.