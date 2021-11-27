Россиянам объяснили рост цен на овощи из «борщевого набора»

В 2021 году картофель на российских прилавках подорожал из-за не слишком хорошего урожая. Цены на овощи поднялись под влиянием и других факторов — нарушения канала поставок и дефицита удобрений.

Обычно стоимость входящих в «борщевой набор» овощей, в том числе и картофеля, снижается в период сбора урожая. Исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая в беседе с агентством «Прайм» назвала нынешний год исключением.

«Этот год значительно уступает прошлому по урожайности», — заметила она, объяснив рост цен на овощную продукцию.

Иностранные товары подорожали, по словам Строгой, и из-за нарушения многих зарубежных каналов поставок на фоне пандемии. По этой же причине аграрии столкнулись с дефицитом удобрений, что в итоге повлияло как на урожайность, так и на стоимость продукции.

Постепенное и значительное повышение цен на овощи она предрекла почти по всем позициям. Такое происходит ежегодно и обычно носит сезонный характер.

«Однако в этом году свою роль сыграют и инфляционные факторы», — заключила Марина Строгая.

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