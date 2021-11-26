Хинштейн назвал омерзительным поведение устроившего банкет главы города в Кузбассе

Новый мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко решил отпраздновать свое назначение, несмотря на траур по погибшим шахтерам. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал такое поведение омерзительным.

По словам депутата, реакция главы Кузбасса Сергея Цивилева на ситуацию стала примером для других руководителей. Губернатор снял Старченко с должности.

«Насколько омерзительно поведение прокопьевского „партхозахтива“, устроившего вечеринку в день траура, настолько же достойно выглядит ответ губернатора. Он отреагировал предельно жестко, а не стал прячь в голову в песок, надеясь, что скандал не выйдет на федеральный уровень и сам по себе рассосется», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на следующей неделе будет решаться вопрос партийной ответственности участников банкета.

Ранее губернатор Кузбасса сообщил, что Старченко устроил банкет по случаю своего назначения новым мэром Прокопьевска. Праздник проходил во время траура, который объявили в регионе в связи со смертью людей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В итоге Старченко лишился своей новой должности по решению Цивилева.