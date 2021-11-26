Путин, Алиев и Пашинян подписали новое заявление по Нагорному Карабаху

Оформлением и определением границ между Арменией и Азербайджаном займется специальная комиссия, где Россия выступит в качестве консультанта. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева, которое они подписали по итогам переговоров в Сочи. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.

На встрече участники обсудили как реализуется трехстороннее соглашение о прекращении ведение огня в Нагорном Карабахе, а также договоренности о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе.

Лидеры трех стран договорились, что усилят совместные усилия для завершения оставшихся задач. Отдельным вопросом стал вклад российских миротворцев в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

«Стороны договорились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Трехсторонняя встреча президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении прошла в Сочи и продолжалась более трех часов. После завершения переговоров Путин назвал беседу конструктивной.

Прошлой осенью в Нагорном Карабахе начались боестолкновения. Остановить их удалось только после того, как президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение по разрешению ситуации в регионе.

Стороны договорились прекратить ведение огня и остаться на занятых ими позициях. Россия ввела на территорию непризнанной республики миротворцев, которые заняли линию разграничения и взяли под охрану Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах и Армению.