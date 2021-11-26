Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Сочи с мировым рекордом

Российская фигуристка и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева установила мировой рекорд по количеству полученных баллов за выполнение короткой программы на этапе Гран-При в Сочи. Выступление спортсменки опубликовал Первый канал на своем YouTube.

Валиева не допустила ни одной ошибки и исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Жюри оценило выступление фигуристки в 87,42 балла. Это больше, чем прошлый мировой рекорд, в 84,55 балла, который принадлежал россиянке Алене Косторной. Свой результат спортсменка получила в финале Гран-при в итальянском Турине.

Как напомнила газета «Известия», это не первый мировой рекорд Валиевой. Она получила максимальное количество баллов на втором этапе Гран-при в Канаде, набрав за два проката в короткой и произвольной программе 84,19 и 180,89 баллов соответственно. Прошлые мировые рекорды также принадлежали этой фигуристке.