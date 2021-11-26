Новый штамм коронавируса назвали буквой «омикрон»
ВОЗ назвала новый штамм коронавируса назвали буквой «омикрон»
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 будет называться греческой буквой «омикрон». Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«ВОЗ обозначила B.1.1.529 как вариант вызывающий озабоченность, назвав его „омикрон“», — сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.
Всемирная организация рекомендовала странам усилить эпидемический надзор и сообщать о первых случаях инфицирования. Жителей стран призвали не забывать о мерах защиты, включая ношение масок, социальную дистанцию и гигиену рук.
ВОЗ провела экстренное заседание, по итогам которого оценила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство. По словам специалистов, у найденного варианта вируса больше мутаций, чем ученые насчитали в других штаммах. Они опасаются, что существующие вакцины могут быть менее эффективными против нового варианта коронавируса.
Штамм «омикрон» обнаружили в Южной Африке. Он содержит в себе сразу 32 мутации и является более заразным, чем «дельта». Первый случай заражения новым штаммов уже зафиксировали на территории Европы.