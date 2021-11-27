Россиянам предложили предоставить выходные для ревакцинации
Депутат ГД Тумусов: россиянам нужно предоставить выходные для ревакцинации
Россияне должны получить дополнительные выходные для прохождения ревакцинации от коронавируса. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Депутат напомнил, что жители России могут попросить у работодателя выходные для вакцинации первым и вторым компонентом препарата от ковида. По его словам, россиянам стоит предоставить такую же возможность и для ревакцинации.
«Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации», — сказал Тумусов радио Sputnik.
Он уточнил, что работникам необходимо предоставлять по два выходных в год, так как повторно прививаться нужно каждые полгода. При этом депутат подчеркнул, что ревакцинация полезна не только сотрудникам, но и работодателям. Если человек заболеет, то некоторое время не сможет ходить на работу. В итоге отсутствие сотрудника негативно скажется на экономике компании.