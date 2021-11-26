Глава города на Кузбассе отметил свое назначение и был уволен за праздник во время траура по горнякам
Губернатор Кузбасса уволил главу Прокопьевска за банкет во время траура по горнякам
Сотрудники администрации Прокопьевска устроили банкет по случаю назначения нового главы города. Празднование происходило после взрыва на «Листвяжной». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что у людей просто нет сердца. Мэра уже отправили в отставку.
«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с „Листвяжной“», — привели слова губернатора в Telegram-канале «Цивилев. Live».
Глава региона подчеркнул, что каждый житель Кузбасса переживает за судьбу шахтеров и спасателей. Он добавил, что ему сложно найти слова, чтобы описать действия работников городской администрации.
«Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — заявил Цивилев.
Взрыв произошел на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области рано утром 25 ноября. Жертвами ЧП стали 46 горняков и пять спасателей. Сейчас под наблюдением медиков находятся 40 шахтеров. СК уже предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте.