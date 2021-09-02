Новости утра 2 сентября: переговоры Зеленского и Байдена, игра сборных России и Хорватии, уровень безработицы

Президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Хорватии. Уровень безработицы в России достиг допандемийного уровня. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Переговоры в Вашингтоне

Президент США Джо Байден провел в Белом доме переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Вашингтона пообещал выделить Киеву 60 миллионов долларов в качестве оборонной помощи.

Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку территориальной целостности страны и попросил помочь освободить «пленных украинцев». По словам президента, речь идет о 450 гражданах страны.

Матч Россия - Хорватия

Встреча сборной России с командой Хорватии закончилась со счетом 0:0. В матче отборочного тура к чемпионату мира — 2022 определить победителя не удалось. Игра проходила на стадионе Лужники в Москве.

После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что остался недоволен результатом матча. При этом он добавил, что в целом «есть удовлетворение».

Уровень безработицы

Безработных россиян стало меньше в стране, заявил Росстат. Уровень безработицы уменьшился в июле до 4,5%. Зафиксированное значение оказалось ниже допандемийных цифр марта 2020 года.

Санкции за «двойное качество»

ФАС предложила наказывать компании, продающие в России и за рубежом одинаковые товары с разным составом. Для этого решили внести поправки в закон о конкуренции. В документе появится пункт о недобросовестном соперничестве. Поправки планируют внести в правительство в феврале 2022 года.

Штрафы за драки

Депутаты предложили ужесточить наказание за мелкое хулиганство. Причиной стали массовые драки с участием мигрантов, которые участились в последнее время. В Госдуме уже готовят поправки в закон, чтобы поднять штрафы за драки до пяти тысяч рублей. Сейчас сумма составляет от 500 до 1000 рублей.

Мировой рекорд Роналду

Криштиану Роналду забил 110-й гол в своей карьере за сборную страны. Португальский футболист отличился во время игры против ирландцев. Спортсмену удалось побить мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальные команды.